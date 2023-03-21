«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в составе «Сочи» Егор Бабенко провёл 66 игр и набрал 17 (7+10) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 26-летний нападающий сыграл 126 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «-13». Бабенко в лиге выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Северсталь» и «Трактор».