В "Вашингтоне" установили трон в честь Овечкина из 802 шайб

На домашней арене "Вашингтон Кэпиталз" появился трон в честь российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Трон представляет собой конструкцию из 802 шайб, которые позволили россиянину выйти на чистое второе место в споре лучших снайперов в истории национальной хоккейной лиги (НХЛ). С каждым последующим голом количество шайб в троне будет прибавляться.
Уже завтра, 22 марта, на домашней арене "Кэпиталз" перед встречей с "Коламбусом" состоится чествование Александра Овечкина. 24 декабря Овечкин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги.
Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. У Овечкина 819 шайб. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 39 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 65 матчах. В матче против "Миннесоты", который прошел 19 марта, россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей (3+4). Ранее Александр Овечкин рассказал о настроении в "Кэпиталз", рискующем пропустить плей-офф НХЛ.