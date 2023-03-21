В «Вашингтоне» установили трон в честь Овечкина из 802 шайб

На домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» появился трон в честь российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

Трон представляет собой конструкцию из 802 шайб, которые позволили россиянину выйти на чистое второе место в споре лучших снайперов в истории национальной хоккейной лиги (НХЛ). С каждым последующим голом количество шайб в троне будет прибавляться.

Уже завтра, 22 марта, на домашней арене «Кэпиталз» перед встречей с «Коламбусом» состоится чествование Александра Овечкина.

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. У Овечкина 819 шайб.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 39 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 65 матчах.