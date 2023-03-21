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1 час назад

Хет-трик Чеховича помог «Локомотиву» победить ЦСКА и сократить отставание в серии плей-офф

Чемпионат.com

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

«Локомотив» победил ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф
Фото:  пресс-служба ХК "Локомотив" пресс-служба ХК "Локомотив"

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Чехович с передач Артура Каюмова и Андрея Сергеева. На девятой минуте периода восстановил равенство в счёте Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Антона Слепышева. На 11-й минуте Иван Чехович с передач Алексея Марченко и Павла Красковского оформил дубль.

На четвёртой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Георгия Иванова. Спустя две минуты сократил отставание в счёте Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова. На 19-й минуте периода Иван Чехович оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ. Спустя 42 секунды пятую шайбу «Локомотива» забросил Александр Елесин с передачи Даниила Тесанова.

В конце третьего периода довёл счёт до крупного Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Алексея Марченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

Хоккей,Александр Елесин,Артур Каюмов,Иван Чехович,Владислав Каменев,Андрей Сергеев,Антон Слепышев,Рушан Рафиков,Константин Окулов,Алексей Марченко,Максим Мамин,Георгий Иванов,Сергей Плотников,
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