«Локомотив» победил ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив" пресс-служба ХК "Локомотив"

На четвёртой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Георгия Иванова. Спустя две минуты сократил отставание в счёте Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова. На 19-й минуте периода Иван Чехович оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ. Спустя 42 секунды пятую шайбу «Локомотива» забросил Александр Елесин с передачи Даниила Тесанова.

В конце третьего периода довёл счёт до крупного Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Алексея Марченко.

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