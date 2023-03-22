"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на арене "Белл-центр" в Монреале и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Российский хоккеист победившей команды Денис Гурьянов набрал в поединке одно очко: он записал на свой счет результативную передачу и помог отличиться Джонатану Друену. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев выступил в роли ассистента, приняв участие в первой заброшенной шайбе своей команды, которую отправил в ворота Брейден Поинт. Нападающий Никита Кучеров очков набрать не сумел.