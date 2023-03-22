"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на арене "Белл-центр" в Монреале и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Российский хоккеист победившей команды Денис Гурьянов набрал в поединке одно очко: он записал на свой счет результативную передачу и помог отличиться Джонатану Друену. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев выступил в роли ассистента, приняв участие в первой заброшенной шайбе своей команды, которую отправил в ворота Брейден Поинт. Нападающий Никита Кучеров очков набрать не сумел.
Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан первой звездой игровой недели по версии The Hockey News. Второй звездой недели признан американский нападающий "Аризоны Койотс" Клейтон Келлер, третьей — канадский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хагель. НХЛ. Регулярный чемпионат"Монреаль Канадиенс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 3:21:0 - Дак (Судзуки), 08:27; 2:0 - Друен (Гурьянов, Бэррон), 14:00; 2:1 - Пойнт (Стэмкос, Сергачёв), 28:58; 3:1 - Мэтисон (Савар), 36:58;3:2 - Марун (Колтон, Перри), 54:54.