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1 час назад

«Вашингтон» выпустил уникальную куклу в честь Овечкина

Никита Бородкин

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выпустил уникальную куклу в честь капитана команды, россиянина Александра Овечкина. Как рассказал журналист Василий Конов в своем Telegram-канале, ее получил каждый болельщик, который пришел на матч команды против «Коламбус Блю Джекетс».

«Вашингтон» выпустил уникальную куклу в честь Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кукла представляет собой болванчика с подвижной головой. Россиянин запечатлен на ней в форме «столичных», стоящим с поднятой клюшкой после очередной заброшенной шайбы. В подставку также установлен счетчик — с его помощью можно фиксировать забитые Овечкиным голы.

Отметим, что логотип на кукле «The Gr8 Chase» уже стал торговой маркой. Он обозначает «Великую восьмерку» (одно из прозвищ Овечкина), который гонится за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в лиге.

В ходе матча Овечкин отправил в ворота соперников свою 820-ю шайбу — до рекорда Гретцки (894) ему осталось 75 голов. Несмотря на это, встреча завершилась в овертайме со счетом 7:6 в пользу «Коламбуса». Поражение для «Кэпиталз» стало третьим подряд.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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