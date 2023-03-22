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1 час назад

Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ

Lenta.ruиещё 1

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков высказался об отличиях Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пашков заявил, что лиги невозможно сравнивать.

«Там [в НХЛ] играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в КХЛ — или молодежь, или второсортные легионеры», — отметил он.

Пашков добавил, что не стоит брать пример с НХЛ и переводить игроков на самостоятельную предсезонную подготовку.

«Если мы хотим, чтобы национальный хоккей рос, то обязаны брать пример с Омска, Санкт-Петербурга и других наших лидеров, уделяя особое внимание предсезонной подготовке. Прежде всего благодаря продуманному и детальному тренировочному процессу возможен рост и клубного, и национального хоккея, сборных страны», — подчеркнул он.

Ранее лиги сравнил канадский нападающий Седрик Пакетт, выступающий за минское «Динамо».

«КХЛ — очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше [Американской хоккейной лиги] АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится», — заявил спортсмен.

Хоккей,Седрик Пакетт,Александр Пашков,Динамо,
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