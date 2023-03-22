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1 час назад

Российский игрок НХЛ пожаловался на обмен соотечественников в другие клубы

Lenta.ruиещё 1

Российский нападающий «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич рассказал о сложностях из-за обмена соотечественников Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева в другие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский игрок НХЛ пожаловался на обмен соотечественников в другие клубы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах», — пожаловался хоккеист.

Бучневич отметил, что в команде остались Алексей Торопченко и Никита Александров, однако с Тарасенко и Барбашевым он общался гораздо чаще и мог им выговориться.

9 февраля Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Барбашев перешел в «Вегас Голден Найтс». Оба хоккеиста в составе «Сент-Луиса» выиграли Кубок Стэнли в 2019 году.

«Сент-Луис» с 68 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последнем матче команда уступила «Детройт Ред Уингс» по буллитам со счетом 2:3.

Хоккей,Никита Александров,Алексей Торопченко,Иван Барбашев,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,
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