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1 час назад

Бучневич рассказал о снисходительном отношении судей к элитным игрокам НХЛ

ТАСС

Судьи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снисходительно относятся к нарушениям при расстановке на вбрасывании со стороны элитных игроков. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич.

Бучневич рассказал о снисходительном отношении судей к элитным игрокам НХЛ
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

"Судьи в НХЛ за правилами расстановки следят, но они не всех касаются. Например, элитные центральные нападающие могут и ногу неправильно поставить. А что сделаешь? К ним меньше претензий - проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: "Хорошо, в следующий раз проследим внимательней". Да ничего они следить не будут, - сказал Бучневич. - А если про Континентальную хоккейную лигу говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы".

Бучневичу 27 лет, в нынешнем сезоне НХЛ он набрал 62 очка (23 шайбы + 39 передач). Ранее в НХЛ он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс".

Хоккей,Павел Бучневич,
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