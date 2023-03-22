Бучневич рассказал о снисходительном отношении судей к элитным игрокам НХЛ

"Судьи в НХЛ за правилами расстановки следят, но они не всех касаются. Например, элитные центральные нападающие могут и ногу неправильно поставить. А что сделаешь? К ним меньше претензий - проявление уважения игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: "Хорошо, в следующий раз проследим внимательней". Да ничего они следить не будут, - сказал Бучневич. - А если про Континентальную хоккейную лигу говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы".