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1 час назад

Комиссионер НХЛ будет следовать за «Кэпиталз», когда Овечкину останется 5 голов до Гретцки

Чемпионат.com

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн собирается следовать за «Вашингтон Кэпиталз», когда российский капитан команды Александр Овечкин приблизится к великому рекорду Уэйна Гретцки на расстояние четырёх-пяти голов. Об этом решении главы Национальной хоккейной лиги сообщает журналист Мэтт Вейрих на своей странице в «Твиттере».

Комиссионер НХЛ будет следовать за «Кэпиталз», когда Овечкину останется 5 голов до Гретцки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли пообщался с журналистами во время первого перерыва [матча между «Вашингтоном» и «Коламбус Б

Он сказал, среди прочего, что комиссар Гэри Беттмэн планирует следовать за «Кэпиталз», когда Алексу Овечкину останется четыре или пять голов до рекорда Уэйна Гретцки», — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на счету российского нападающего 820 шайб. Он отстаёт от Гретцки на 74 гола.

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