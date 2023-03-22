Комиссионер НХЛ будет следовать за «Кэпиталз», когда Овечкину останется 5 голов до Гретцки

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн собирается следовать за «Вашингтон Кэпиталз», когда российский капитан команды Александр Овечкин приблизится к великому рекорду Уэйна Гретцки на расстояние четырёх-пяти голов. Об этом решении главы Национальной хоккейной лиги сообщает журналист Мэтт Вейрих на своей странице в «Твиттере».

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«Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли пообщался с журналистами во время первого перерыва [матча между «Вашингтоном» и «Коламбус Б

Он сказал, среди прочего, что комиссар Гэри Беттмэн планирует следовать за «Кэпиталз», когда Алексу Овечкину останется четыре или пять голов до рекорда Уэйна Гретцки», — говорится в сообщении.