Овечкин оценил свой рекорд по числу сезонов в НХЛ с 40 голами

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал довольно крутым тот факт, что он стал новым рекордсменом лиги по количеству регулярных сезонов с минимум 40 голами.

«Это довольно крутой момент. Не имеет значение, что это за рекорд. Это же рекорд, понимаете? Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В ночь на 22 марта по московскому времени «Кэпиталз» в овертайме проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:7. Перед встречей НХЛ и «Вашингтон» устроили церемонию в честь Овечкина, который 23 декабря 2022 года забросил 802 ю шайбу за карьеру, обогнал Горди Хоу (801) и вышел на второе место в истории среди снайперов НХЛ.