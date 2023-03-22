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23 минуты назад

Хоккеист Овечкин назвал свой рекорд по числу регулярных чемпионатов НХЛ с 40 голами довольно крутым

Газета.Ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал довольно крутым тот факт, что он стал новым рекордсменом лиги по количеству регулярных сезонов с минимум 40 голами.

Овечкин оценил свой рекорд по числу сезонов в НХЛ с 40 голами
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Это довольно крутой момент. Не имеет значение, что это за рекорд. Это же рекорд, понимаете? Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В ночь на 22 марта по московскому времени «Кэпиталз» в овертайме проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:7. Перед встречей НХЛ и «Вашингтон» устроили церемонию в честь Овечкина, который 23 декабря 2022 года забросил 802 ю шайбу за карьеру, обогнал Горди Хоу (801) и вышел на второе место в истории среди снайперов НХЛ.

В матче с «Коламбусом» Овечкин забросил свою 820-ю шайбу. До рекорда лиги, который пока принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (894), Овечкину осталось 74 гола.

Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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