Уилсон — о церемонии чествования Овечкина: это момент, который ты запомнишь на всю жизнь

«Это более чем особенный момент. Это то, что ты запомнишь навсегда. Было бы здорово одержать победу, но я очень рад, что Овечкин увидел свою семью. Он удивительный человек и потрясающий хоккеист. Очень жаль, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот особенный вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.