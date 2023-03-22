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1 час назад

Уилсон — о церемонии чествования Овечкина: это момент, который ты запомнишь на всю жизнь

Чемпионат.com

Правый крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал церемонию в честь российского капитана команды Александра Овечкина. Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» форварда поздравили с выходом на второе место в истории НХЛ по количеству голов. Затем Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству чемпионатов с 40+ голами.

Уилсон — о церемонии чествования Овечкина: это момент, который ты запомнишь на всю жизнь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это более чем особенный момент. Это то, что ты запомнишь навсегда. Было бы здорово одержать победу, но я очень рад, что Овечкин увидел свою семью. Он удивительный человек и потрясающий хоккеист. Очень жаль, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот особенный вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

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