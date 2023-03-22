Дэйли: посмотрите на энтузиазм фанатов и заполненные трибуны — это заслуга Овечкина

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о влиянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на клуб. Специалист поговорил с журналистами во время перерыва встречи регулярного чемпионата между «столичными» и «Коламбус Блю Джекетс», в которой 37-летний форвард забил 820-й гол в карьере.