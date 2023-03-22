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23 минуты назад

Дэйли: посмотрите на энтузиазм фанатов и заполненные трибуны — это заслуга Овечкина

Чемпионат.com

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о влиянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на клуб. Специалист поговорил с журналистами во время перерыва встречи регулярного чемпионата между «столичными» и «Коламбус Блю Джекетс», в которой 37-летний форвард забил 820-й гол в карьере.

Дэйли: посмотрите на энтузиазм фанатов и заполненные трибуны — это заслуга Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вашингтон» сейчас сильно отличается от той команды, в которой начинал Ови. Просто посмотрите на трибуны, энтузиазм болельщиков и все занятые места — это во многом благодаря ему», — приводит слова Дэйли The Athletic.

Отметим, что у Уэйна Гретцки на счету 894 шайбы. Таким образом, Овечкин отстаёт от великого канадца на 74 гола.

Хоккей,Билл Дэйли,Уэйн Гретцки,
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