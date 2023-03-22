Форвард «Металлурга» признался во взятке для уклонения от армии

В Ленинском райсуде Уфы прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского «Металлурга», бывшего игрока ЦСКА Семёна Кошелева, обвиняемого в даче взяток, сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через посредника в Уфе купил военный билет, а потом за взятку поступил в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Подсудимый признал вину.

Представитель гособвинения пояснил в суде, что не ранее 2019 года подсудимый, будучи в Уфе, попросил своего знакомого Фарита Самигуллина помочь ему в получении военного билета, не проходя службу в армии. Последний согласился оказать услугу за 40 тыс. руб. Эти деньги, пояснил Самигуллин, предназначались начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

Фарит Самигуллин, который был в «хороших взаимоотношениях» с директором Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) Татьяной Лейберт, предложил спортсмену зачисление на заочное отделение вуза без экзаменов. За это он попросил у подсудимого 270 тыс. руб. Не желая отчисления, Семён Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Фариту Самигуллину.

Общая сумма взяток составила около 720 тыс. руб. Свои показания хоккеист пожелал дать в финале судебного процесса. Следующее заседание назначено на 4 апреля.