Овечкин рассказал, благодаря чему остаётся одним из лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о церемонии чествования перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Капитана «столичных» поздравляли с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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«Это был особенный день для меня, для всей организации, для болельщиков. К сожалению,

Как я продолжаю оставаться одним из лучших снайперов НХЛ в своём 18-м сезоне НХЛ? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать всё возможное», — сказал Овечкин после матча.