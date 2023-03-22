Лидер «Сент-Луиса» — Овечкину: было честью играть против тебя. Удачи в погоне за Гретцки

«Ови, это Брэйд Шенн тут. Поздравляю с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. Обошёл легенду и готовишься обойти другую. Для меня было честью играть против тебя все эти годы. Удачи в твоей погоне за Гретцки, удачи в этом пути», — сказал Шенн.