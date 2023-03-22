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53 минуты назад

Лучший бомбардир в истории «Нэшвилла» поделился мнением об игре против Овечкина

Чемпионат.com

Защитник и лучший бомбардир в истории «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози обратился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и поделился мнением о нём. Поводом стал выход капитана «столичных» на вторую позицию в истории НХЛ по количеству шайб.

Лучший бомбардир в истории «Нэшвилла» поделился мнением об игре против Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это огромная честь — играть против тебя, особенно для защитника. Играть против тебя — это вызов. Честь — находясь по другую сторону от тебя, видеть, сколько голов ты забиваешь. Это просто невероятно», — сказал Йози.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей. Перед встречей Овечкину устроили церемонию чествования.

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно будет прочитать сегодня, 22 марта, на «Чемпионате».

Хоккей,Роман Йози,
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