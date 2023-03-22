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25 минут назад

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме четвёртого матча и сделал счёт в серии 3-1

Чемпионат.com

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме четвёртого матча
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первом периоде гостям удалось открыть счёт в матче усилиями Кирилла Семёнова, забросившего шайбу на шестой минуте матча. Дальневосточный клуб сравнял счёт во втором периоде, когда на 36-й минуте игры точным броском в дальний угол отличился защитник «Адмирала» Либор Шулак с передачи Михала Криштофа. Победу «Ак Барсу» на шестой минуте овертайма принёс Александр Радулов. Общий счёт матча по броскам — 28:20 в пользу казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.

Хоккей,Либор Шулак,Кирилл Семенов,Александр Радулов,
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