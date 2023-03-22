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1 час назад

Хоккеиста Кошелева судят за уклонение от службы в армии

Елена Прошина

Ленинский районный суд Уфы завёл уголовное дело против игрока магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Семена Кошелева. Его обвиняют уклонении от службы в армии за взятку. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Хоккеиста Кошелева судят за уклонение от службы в армии
Фото: пресс-служба ХК "Металлург"пресс-служба ХК "Металлург"

Уточняется, что дело поступило в суд в январе, ведутся судебные заседания. Спортсмена обвиняют в даче взятки в крупном размере представителю районного военкомата Уфы, а также в даче взятки для поступления в местный вуз и прохождении учебной сессии.

Напомним, что это не первый подобный случай за последнее время. В сентябре 2022 года хоккеист Лукин признал свою вину в уклонении от службы в армии за взятку.

Хоккей,Семен Кошелев,Металлург,
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