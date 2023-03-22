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1 час назад

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров

Чемпионат.comиещё 6

Сегодня на своём очередном заседании Международная федерация хоккея рассмотрела текущие риски безопасности, связанные с включением национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнования ИИХФ.

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На основании детальной оценки рисков, совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024, сообщает официальный сайт федерации.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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