«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Ларионовым

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счёт в серии мог бы быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы всё проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся более сильными.