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1 час назад

«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Ларионовым на следующий сезон

Чемпионат.comиещё 4

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что клуб сохранит весь тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ. В тренерский штаб нижегородского клуба под руководством Игоря Ларионова входят Андрей Козырев, Михаил Васильев, олимпийский чемпион Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

«Торпедо» сохранит весь тренерский штаб во главе с Ларионовым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счёт в серии мог бы быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы всё проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся более сильными.

В целом я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвёртое место на «Западе» в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать. Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без него эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — цитирует Харламова ТАСС.

В первом раунде плей-офф КХЛ нижегородский клуб обыграл московское «Динамо» в шести матчах. «Торпедо» уступило в полуфинале Западной конференции КХЛ питерскому СКА с общим счётом в серии 0-4. Ларионов провёл первый сезон на посту главного тренера нижегородского клуба.

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