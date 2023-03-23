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1 час назад

Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров

Газета.Ru

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров в истории. "Питтсбург" обыграл на выезде "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:2. Малкин отметился голевой передачей.

Малкин опередил Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров
Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look PressKyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

В составе победителей результативные броски на свой счет записали Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, а также Джефф Картер, который оформил дубль. Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля 2022 года он подписал новый контракт с "Пингвинз".

Соглашение заключено на четыре года, за это время россиянин заработает $24,4 млн. Ранее нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вошли в пятерку лучших распасовщиков по версии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кучеров занял третью строчку в рейтинге лучших распасовщиков, за него голоса отдали 10,5 процентов опрошенных. Панарин стал четвертым, за него проголосовали 7,8 процентов игроков.

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