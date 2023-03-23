«Чикаго» отказался от акции в поддержку ЛГБТ из-за российского закона

В составе команды выступают игроки из России.

Фото: Twitter «Чикаго Блэкхоукс» Twitter «Чикаго Блэкхоукс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, во время которой игроки должны были надеть на разминку радужные свитера. Об этом сообщает CBC.

По информации источника, хоккеисты «индейцев» собирались выйти в форме с ЛГБТ-инициалами на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», однако в конечном итоге руководство «Чикаго» отказалось от этой акции.

После консультаций с юристами в «Чикаго» решили не рисковать безопасностью российских игроков клуба — Никиты Зайцева и Антона Худобина.

Как известно, Госдума РФ приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 года. 5 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новой статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за нарушение данного закона могут выдворить из страны.