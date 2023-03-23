Хоккеист Шарипзянов госпитализирован после матча с "Металлургом"

Защитник хоккейного клуба "Авангард" Дамир Шарипзянов госпитализирован после четвертого матча серии второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Металлургом". Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный менеджер "Авангарда" Рашид Хабибулин.

Фото: официальный сайт ХК "Авангард" официальный сайт ХК "Авангард"

Шарипзянов получил травму во время встречи, которая завершилась в Магнитогорске победой "Авангарда" (4:1).

"В данный момент он в больнице, пока нет информации", - сказал Хабибулин.

Омский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ. По словам генменеджера, все победы в четырех матчах достались "Авангарду" тяжелой ценой. "Стоит отметить и работу тренерского штаба, который сумел внести определенные коррективы, подправить ситуацию, и в целом у нас достаточно кубковая команда. Ребята знают, как надо играть, что надо делать", - подчеркнул Хабибулин.

Генменеджер оценил игру "Металлурга". "Все матчи были от ножа, это опытная, мастеровитая команда, очень хорошее нападение. Но и фарт был на нашей стороне, в каких-то решающих моментах мы были чуть удачливее, точнее", - отметил он.