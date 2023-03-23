ЦСКА одолел «Локомотив» и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

Фото: Пресс-служба ЦСКА Пресс-служба ЦСКА

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Артёма Сергеева.

На 16-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Елесин с передач Георгия Иванова и Степана Никулина.

На второй минуте третьей двадцатиминутки вновь вывел гостей вперёд Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.