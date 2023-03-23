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1 час назад

ЦСКА в гостях одолел «Локомотив» и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина — 3-1

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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

ЦСКА одолел «Локомотив» и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина
Фото: Пресс-служба ЦСКАПресс-служба ЦСКА

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Артёма Сергеева.

На 16-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Елесин с передач Георгия Иванова и Степана Никулина.

На второй минуте третьей двадцатиминутки вновь вывел гостей вперёд Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.

Напомним, в сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

Хоккей,Александр Елесин,Артем Сергеев,Владислав Каменев,Михаил Григоренко,Павел Карнаухов,Максим Мамин,Георгий Иванов,Андрей Светлаков,
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