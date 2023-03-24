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1 час назад

«Филадельфия» с Проворовым одолела «Миннесоту» в серии буллитов

Чемпионат.com

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:1).

«Филадельфия» с Проворовым одолела «Миннесоту» в серии буллитов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте — отличился Скотт Лотон, выведя «Филадельфию» вперёд. На 17-й минуте Оскар Сундквист восстановил равновесие в счёте.

На 28-й минуте усилиями Джоэля Фараби «Филадельфия» вновь вышла вперёд, однако на 36-й минуте игрового времени Мэтт Болди вновь сравнял счёт. До конца второй двадцатиминутки команды вновь обменялись голами — на шайбу Маркуса Фолиньо «Филадельфия» ответиал точным броском Расмуса Ристолайнена.

В заключительном периоде основного времени команды вновь обменялись заброшенными шайбами — Сэтт Болди оформил дубль, однако Тайсон Фёрстер сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. Дополнительная пятиминтука не выявила победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева — победу «Филадельфии» принёс точный бросок Джеймса ван Римсдайка.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 52 секунды, отметившись одним заблокированным броском и одним силовым приёмом.

Хоккей,Мэтт Болди,Скотт Лотон,Оскар Сундквист,Маркус Фолиньо,Иван Проворов,Расмус Ристолайнен,
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