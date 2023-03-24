Кузьменко побил рекорд Буре по голам среди новичков «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал рекордсменом клуба по числу голов в дебютном сезоне НХЛ, сообщает пресс служба лиги.

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В матче регулярного чемпионата против «Сан Хосе» (7:2) форвард отметился голом на 9 й минуте. Эта шайба стала для россиянина 35 й в нынешнем сезоне. Кузьменко побил рекорд экс форварда сборной России Павла Буре, который в дебютном для себя сезоне 1991/92 забросил 34 шайбы в составе «Кэнакс».

В январе 2023 года Кузьменко подписал с «касатками» новый двухлетний контракт на общую сумму в 11 миллионов долларов.