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1 час назад

Кузьменко превзошел рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

Матч ТВиещё 2

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал рекордсменом клуба по числу голов в дебютном сезоне НХЛ, сообщает пресс служба лиги.

Кузьменко побил рекорд Буре по голам среди новичков «Ванкувера»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В матче регулярного чемпионата против «Сан Хосе» (7:2) форвард отметился голом на 9 й минуте. Эта шайба стала для россиянина 35 й в нынешнем сезоне. Кузьменко побил рекорд экс форварда сборной России Павла Буре, который в дебютном для себя сезоне 1991/92 забросил 34 шайбы в составе «Кэнакс».

В январе 2023 года Кузьменко подписал с «касатками» новый двухлетний контракт на общую сумму в 11 миллионов долларов.

Всего на счету 27 летнего форварда в нынешнем сезоне 63 (35+28) очка в 70 встречах.

Хоккей,Андрей Кузьменко,Павел Буре,СБОРНАЯ РОССИИ,
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