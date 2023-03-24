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43 минуты назад

Кузьменко побил рекорд Буре по заброшенным шайбам в первом сезоне за «Ванкувер» в НХЛ

Газета.Ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс».

Кузьменко побил рекорд Буре по заброшенным шайбам в первом сезоне за «Ванкувер» в НХЛ
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Этот гол стал для российского форварда 35-м в нынешнем сезоне НХЛ. Как информирует пресс-служба лиги, по данному показателю он обошел легендарного соотечественника Павла Буре, который в своем дебютном сезоне в составе «Кэнакс» отличился 34 раза.

После этой игры у Кузьменко набралось 63 балла за результативность (35+28).

Рекордсменом по количеству набранных очков в первом сезоне за «Ванкувер» является шведский нападающий Элиас Петтерссон. Для того, чтобы превзойти его показатель, россиянину нужно набрать в оставшихся матчах регулярного чемпионата четыре очка.

Напомним, что российский рекорд по числу голов в первом сезоне в НХЛ принадлежит Александру Овечкину (52 шайбы в сезоне-2005/06).

Ранее сообщалось, что голы Андрея Кузьменко и Василия Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

Хоккей,Василий Подколзин,Элиас Петтерссон,Андрей Кузьменко,Павел Буре,Александр Овечкин,
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