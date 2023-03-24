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52 минуты назад

Сборная России по хоккею U25 сыграет против команд Белоруссии и Казахстана в мае

ТАСС

Хоккеисты сборной России, составленной из игроков не старше 25 лет, в мае проведут товарищеские матчи против национальных команд Белоруссии и Казахстана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею U25 сыграет против команд Белоруссии и Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях укрепления сотрудничества между дружественными странами, а также в рамках подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях политической изоляции от главных международных турниров ФХР объявляет о турне сборной молодых звезд России и национальной команды Белоруссии", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Турне пройдет с 2 по 16 мая, сборной России U25 предстоит сыграть с командой Белоруссии по два матча в Челябинске (2 и 3 мая), Туле (12 и 13 мая) и Минске (15 и 16 мая), одна встреча состоится в Красноярске (9 мая). В Астане с 5 по 6 мая сборная России U25 проведет матчи турнира среди трех команд и по разу сыграет с командами Белоруссии и Казахстана.

2 августа 2022 года пресс-служба Федерации хоккея России сообщила о создании сборной России U25. Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных России. Позднее в августе сборная России U25 приняла участие в предсезонном турнире команд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Сочи. Планировалось выступление сборной молодых звезд на Кубке Первого канала в декабре 2022 года, однако ФХР отказалась от этой идеи из-за плотного графика матчей и эпидемиологического положения в командах КХЛ.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 22 марта 2023 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и не сыграют на турнире в Тампере и Риге, который пройдет с 12 по 28 мая 2023 года. После решения IIHF россияне пропустят чемпионат мира 2024 года в Чехии.

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