Сборная России по хоккею U25 сыграет против команд Белоруссии и Казахстана

Хоккеисты сборной России, составленной из игроков не старше 25 лет, в мае проведут товарищеские матчи против национальных команд Белоруссии и Казахстана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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"В целях укрепления сотрудничества между дружественными странами, а также в рамках подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях политической изоляции от главных международных турниров ФХР объявляет о турне сборной молодых звезд России и национальной команды Белоруссии", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Турне пройдет с 2 по 16 мая, сборной России U25 предстоит сыграть с командой Белоруссии по два матча в Челябинске (2 и 3 мая), Туле (12 и 13 мая) и Минске (15 и 16 мая), одна встреча состоится в Красноярске (9 мая). В Астане с 5 по 6 мая сборная России U25 проведет матчи турнира среди трех команд и по разу сыграет с командами Белоруссии и Казахстана.

2 августа 2022 года пресс-служба Федерации хоккея России сообщила о создании сборной России U25. Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных России. Позднее в августе сборная России U25 приняла участие в предсезонном турнире команд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Сочи. Планировалось выступление сборной молодых звезд на Кубке Первого канала в декабре 2022 года, однако ФХР отказалась от этой идеи из-за плотного графика матчей и эпидемиологического положения в командах КХЛ.