Лукашенко пожелал мастерской игры хоккеистам "Динамо-Минск"

Будучи активным участником хоккейных баталий, Александр Лукашенко ждет в следующем сезоне мастерской игры и от команды "Динамо-Минск". Об этом он заявил на встрече с хоккеистами клуба, с которыми хоккейная команда президента РБ провела 24 марта совместную тренировку.
Обе команды, констатирует БЕЛТА, очень динамично провели тренировку, показав результативную игру. А по ее завершению главе государства подарили хоккейную джерси с автографами команды.
"То есть у меня еще есть шанс поиграть с "Динамо-Минск", - с юмором принял спортивный сувенир Лукашенко.
Он тепло пообщался с членами дружины минских "зубров" и главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом. Видеоролик об этом опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
"Уважаемый президент, спасибо большое от всех, кто здесь находится. Мы очень признательны за все, что вы делаете для хоккея", - сказал главный тренер.
В свою очередь белорусский лидер заметил, что "если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были. А вы все телепаетесь туда-сюда в этом плей-офф. Ждем от вас в будущем году настоящей игры!" - пожелал он команде.
Как ранее уже сообщалось, 11 марта хоккейное минское "Динамо" потерпело поражение в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и завершило выступление в сезоне Континентальной хоккейной лиги.