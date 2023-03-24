Лукашенко пожелал мастерской игры хоккеистам "Динамо-Минск"

Будучи активным участником хоккейных баталий, Александр Лукашенко ждет в следующем сезоне мастерской игры и от команды "Динамо-Минск". Об этом он заявил на встрече с хоккеистами клуба, с которыми хоккейная команда президента РБ провела 24 марта совместную тренировку.

"То есть у меня еще есть шанс поиграть с "Динамо-Минск", - с юмором принял спортивный сувенир Лукашенко.

"Уважаемый президент, спасибо большое от всех, кто здесь находится. Мы очень признательны за все, что вы делаете для хоккея", - сказал главный тренер.

В свою очередь белорусский лидер заметил, что "если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были. А вы все телепаетесь туда-сюда в этом плей-офф. Ждем от вас в будущем году настоящей игры!" - пожелал он команде.