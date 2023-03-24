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1 час назад

"Адмирал" одержал вторую победу над "Ак Барсом" в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАССиещё 1

Владивостокский "Адмирал" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 в пятом матче второго раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на льду "Татнефть-Арены" в Казани в присутствии 8 890 зрителей.

"Адмирал" одержал вторую победу над "Ак Барсом" в плей-офф КХЛ
Фото: © vk.com© vk.com

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик (36-я минута) и Николай Чебыкин (38). У проигравших отличился Александр Радулов (52), который набрал 100-е очко в плей-офф КХЛ, на его счету 31 шайба и 69 результативных передач в 103 играх Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Ак Барса". В плей-офф КХЛ команды до этого сезона не встречались. В первом раунде плей-офф казанцы со счетом 4-2 в серии обыграли нижнекамский "Нефтехимик", "Адмирал" с таким же счетом оказался сильнее уфимского "Салавата Юлаева".

В регулярном чемпионате нынешнего сезона "Ак Барс" и "Адмирал" встречались четыре раза, все матчи выиграла казанская команда. По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Адмирал" стал седьмым на Востоке.

"Ак Барс" ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). "Адмирал" впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. До этого клуб, основанный в 2013 году, трижды выходил в первый раунд (2014, 2016, 2017), сезон-2020/21 "Адмирал" пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-3).

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