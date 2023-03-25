Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован за попытку удушения жены

Сообщается, что Барроуэй обвиняется в нападении и попытке удушения своей жены во время ссоры с супругой в одном из отелей горнолыжного курорта города Аспена, штат Колорадо. На время расследования ему запрещено контактировать с женой, за исключением случаев, когда это касается их детей, а также установлен запрет на употребление алкоголя.