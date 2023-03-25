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34 минуты назад

Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован за попытку удушения жены

Чемпионат.com

Совладелец клуба НХЛ «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй был арестован за домашнее насилие, сообщает Sportsnet.

Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован за попытку удушения жены
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что Барроуэй обвиняется в нападении и попытке удушения своей жены во время ссоры с супругой в одном из отелей горнолыжного курорта города Аспена, штат Колорадо. На время расследования ему запрещено контактировать с женой, за исключением случаев, когда это касается их детей, а также установлен запрет на употребление алкоголя.

НХЛ сообщила об отстранении Барроуэйя на неопределённый срок до завершения расследования. Барроуэй стал основным владельцем «Койотс» в 2014 году, но позднее продал контрольный пакет акций. На данный момент он имеет около 5% акций клуба.

На текущий момент «Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

Хоккей,Эндрю Барроуэй,
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