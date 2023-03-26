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"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ

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"Флорида Пантерз" проиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду Пантерз"
© Алексей Куденко/РИА «Новости»

Встреча состоялась на стадионе "Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в городе Санрайз и завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Нью-Йорка. Российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Владимир Тарасенко очков в матче не набрали, голкипер Игорь Шестеркин провел матч в запасе.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 36 нанесенных по своим воротам ударов из 40. Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз". Как сообщает портал Quant Hockey, этот пас стал для воспитанника "Сибири" трехсотым в НХЛ. НХЛ. Регулярный чемпионат

"Флорида Пантерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:41:0 - Барков (Дюклер, Форслинг), 09:15;2:0 - Ломберг (Стаал), 14:46; 2:1 - Какко (Хитил, Лафреньер), 28:50; 2:2 - Лафреньер (Труба, Мотт), 38:15; 2:3 - Кейн, 41:22; 2:4 - Хитил (Какко), 46:18; 3:4 - Барков (Вераге), 47:00.

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