"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду Пантерз"

Встреча состоялась на стадионе "Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в городе Санрайз и завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Нью-Йорка. Российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Владимир Тарасенко очков в матче не набрали, голкипер Игорь Шестеркин провел матч в запасе.