Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

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После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой, которая стала для его команды победной.