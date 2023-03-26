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Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»
© Чемпионат.com

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой, которая стала для его команды победной.

Второй звездой стал американский нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, также забросивший одну шайбу. Третья звезда — канадский форвард «Вашингтона» Дилан Строум, записавший в свой актив забитый гол и результативную передачу.

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