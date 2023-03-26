Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 шайб

В матче против "Питтсбурга" российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 822-ю шайбу в карьере.

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В ночь на воскресенье "Вашингтон" в гостях встречался с "Питтсбургом". Накануне этого матча один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин устроил дома ужин для русскоговорящих игроков столичного клуба во главе с Александром Овечкиным. Символично, что именно бросок Малкина в итоге и принес победу "Питтсбургу".

Полтора периода на льду шла упорная борьба, но никому из команд так и не удавалось открыть счет. Но на 31-й минуте Райан Полинг вывел хозяев вперед. Вскоре Чед Раведел закрепил успех партнера. В самом начале третьего периоде Джейк Гюнцель забросил третью шайбу, казалось бы, сняв все вопросы о победителе.

Но "Вашингтон" не сдался. Том Уилсон, Александр Овечкин и Дилан Строум сумели сравнять счет к 58-й минуте встречи. Но на 59-й победу "Питтсбургу" принес точный бросок Евгения Малкина - 4:3.