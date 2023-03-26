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55 минут назад

Форвард Моисеев продлил контракт с «Северсталью» на два года

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Нападающий Дмитрий Моисеев продлил контракт с «Северсталью», сообщает пресс служба череповецкой команды.Новое соглашение игрока рассчитано еще на два сезона.

Форвард Моисеев продлил контракт с «Северсталью» на два года
Фото: © КХЛ / Коркка Александр© КХЛ / Коркка Александр

В нынешнем сезоне 27 летний Моисеев сыграл в 55 матчах в «регулярке», в которых набрал 17 (12+5) очков. Также на счету форварда 7 матчей в плей офф и одна голевая передача.

«Северсталь» в первом раунде плей офф Кубка Гагарина уступила в серии ЦСКА (3–4).

Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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