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43 минуты назад

Главный тренер СКА высказался о состоянии травмированного капитана команды

Чемпионат.com

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированного капитана команды Дмитрия Яшкина. Нападающий получил травму по ходу второго периода второго матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Торпедо» (4-0). Форвард не принимал участия в последних двух матчах серии в Нижнем Новгороде.

Главный тренер СКА высказался о состоянии травмированного капитана команды
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Яшкин сейчас выходит на лёд, он тренируется. Работаем по плану, всё остальное увидите перед первой игрой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем плей-офф на счету Яшкина восемь игр, в которых 30-летний нападающий набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Чешский форвард по итогам регулярки стал лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ.

Хоккей,Дмитрий Яшкин,Роман Ротенберг,Елена Кузнецова,Торпедо,СКА,
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