Главный тренер СКА высказался о состоянии травмированного капитана команды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированного капитана команды Дмитрия Яшкина . Нападающий получил травму по ходу второго периода второго матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Торпедо» (4-0). Форвард не принимал участия в последних двух матчах серии в Нижнем Новгороде.

«Яшкин сейчас выходит на лёд, он тренируется. Работаем по плану, всё остальное увидите перед первой игрой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова .

В текущем плей-офф на счету Яшкина восемь игр, в которых 30-летний нападающий набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Чешский форвард по итогам регулярки стал лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ.