Овечкин вплотную приблизился к уникальному достижению НХЛ по количеству шайб в большинстве

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин забросил 299-ю шайбу в большинстве. 37-летний хоккеист вплотную приблизился к уникальному достижению. Теперь ему не хватает лишь одного гола до 300 при игре с численным преимуществом. Ещё никому в истории лиги не удавалось добраться до такой отметки.