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28 минут назад

Овечкин вплотную приблизился к уникальному достижению НХЛ по количеству шайб в большинстве

Чемпионат.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» (3:4) во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий отличился при игре в большинстве.

Овечкин вплотную приблизился к уникальному достижению НХЛ по количеству шайб в большинстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин забросил 299-ю шайбу в большинстве. 37-летний хоккеист вплотную приблизился к уникальному достижению. Теперь ему не хватает лишь одного гола до 300 при игре с численным преимуществом. Ещё никому в истории лиги не удавалось добраться до такой отметки.

Напомним, Овечкин ещё в прошлом сезоне вышел на первое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

Хоккей,Александр Овечкин,
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