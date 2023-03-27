Защитник «Северстали» Пыленков прокомментировал слухи об отъезде в НХЛ

«Хочется для начала поблагодарить болельщиков нашей команды за колоссальную поддержку в сезоне. На данный момент команда распущена. Информация по НХЛ? На данный момент у меня действующий контракт с «Северсталью», — приводит слова Пыленкова официальный телеграм-канал «Северстали».