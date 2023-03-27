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Голкипер Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.

Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры
© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Ещё год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.

Были ли какие-то переживания внутри? У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеётся). Прямо сейчас чувствую себя нормально.
Есть мысли о том, что делать дальше? Пока конкретных мыслей нет. Хочется отдохнуть и уделить больше времени семье.

Ни о чём не жалею. В этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чём мечтал. НХЛ?
Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного», — приводит слова Кошечкина «Спорт-Экспресс».

40-летний вратарь становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах.

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