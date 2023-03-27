Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры

«Ещё год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.



Были ли какие-то переживания внутри? У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеётся). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

Есть мысли о том, что делать дальше? Пока конкретных мыслей нет. Хочется отдохнуть и уделить больше времени семье.



Ни о чём не жалею. В этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чём мечтал. НХЛ?

Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного», — приводит слова Кошечкина «Спорт-Экспресс».