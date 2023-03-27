Детский хоккейный турнир Кубок G-Drive помог обеспечить топливом омскую больницу

«Кубок G-Drive — важное событие для нашего клуба и всей Омской области. Его участники — ребята из программы развития массового хоккея, которую мы считаем основой системы ХК «Авангард». Она позволяет школьникам города приобщаться к спорту и здоровому образу жизни, а самые способные из них могут попасть в нашу хоккейную академию, где созданы все условия для построения спортивной карьеры. Кроме того, участие в турнире заряжает юных спортсменов на достижения, учит верить в себя и быть частью коллектива. А понимание того, что каждой заброшенной шайбой они смогут помочь другим детям, мотивирует их относиться к этому событию с ещё большей ответственностью», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» АлекАлександр Крылов.