Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Детский хоккейный турнир Кубок G-Drive помог обеспечить топливом омскую больницу

Чемпионат.comиещё 1

Омские школьники, принявшие участие в первом детском турнире по массовому хоккею — Кубке G-Drive, помогли обеспечить топливом реанимобили детской клинической больницы Омской области. Каждый из 371 гола, забитого юными любителями хоккея, был конвертирован в 30 литров топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть». В результате медицинским работникам будет передано 11 130 литров топлива, что позволит им на протяжении полугода выезжать в отдалённые районы области для оказания экстренной помощи детям.

Детский хоккейный турнир Кубок G-Drive помог обеспечить топливом омскую больницу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В турнире приняли участие более 500 учеников 5–6-х классов из 32 школ города, где реализуется программа развития массового хоккея омского клуба «Авангард». На отборочном этапе четыре дивизиона по восемь любительских команд соревновались на четырёх ледовых коробках, построенных «Авангардом» на пришкольных территориях. В рамках заключительного этапа 26 марта участники детских любительских команд получили возможность побороться за первенство на профессиональном льду самой посещаемой площадки Континентальной хоккейной лиги — омской «G-Drive-Арены».

Видео дня

В результате обладателем Кубка G-Drive, одержав победу в обоих матчах финальной серии турнира, стала команда «Чёрные ястребы». Второе место заняла «Молния», третье место разделили команды «Ледовые акулы» и «Бурые медведи».

«Кубок G-Drive — важное событие для нашего клуба и всей Омской области. Его участники — ребята из программы развития массового хоккея, которую мы считаем основой системы ХК «Авангард». Она позволяет школьникам города приобщаться к спорту и здоровому образу жизни, а самые способные из них могут попасть в нашу хоккейную академию, где созданы все условия для построения спортивной карьеры. Кроме того, участие в турнире заряжает юных спортсменов на достижения, учит верить в себя и быть частью коллектива. А понимание того, что каждой заброшенной шайбой они смогут помочь другим детям, мотивирует их относиться к этому событию с ещё большей ответственностью», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» АлекАлександр Крылов.

Хоккей,Александр Крылов,Газпромнефть,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий