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10 минут назад

«Он либо ненормальный, либо коррумпирован». Гашек о словах главы МОК о русских спортсменах

Чемпионат.comиещё 2

Бывший голкипер ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК ранее заявил, что он выступает «против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины».

Гашек отреагировал на слова главы МОК о русских спортсменах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Глава МОК Бах либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведёт к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гашек прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение российской и белорусской сборных от турниров под своей эгидой.

Хоккей,Томас Бах,Доминик Гашек,Спартак,
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