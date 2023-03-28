Гашек отреагировал на слова главы МОК о русских спортсменах

Бывший голкипер ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК ранее заявил, что он выступает «против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины».