Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона» в регулярном чемпионате

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о борьбе за выход в плей-офф. За девять матчей до конца регулярного чемпионата «столичные» занимают 11-е место на Востоке и отстают от восьмой позиции на шесть очков.

Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона»
© Чемпионат.com

«Мы будем бороться, пока не останется никаких шансов. Я знаю, что в этой команде всегда поддерживают друг друга и играют друг за друга, но вы знаете, что мы в трудном положении. В то же время если есть один шанс, мы будем бороться за него», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 73 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 41 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 53 очка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий