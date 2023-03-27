Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона»

«Мы будем бороться, пока не останется никаких шансов. Я знаю, что в этой команде всегда поддерживают друг друга и играют друг за друга, но вы знаете, что мы в трудном положении. В то же время если есть один шанс, мы будем бороться за него», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».