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43 минуты назад

Стали известны все полуфиналисты плей-офф Кубка Гагарина

Газета.Ruиещё 12

Завершились все четвертьфинальные серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2022/2023.

Определились полуфиналисты плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 29 марта, ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» в седьмом матче со счетом 5:0. Таким образом. московская команда вышла в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА. В финале Восточной конференции сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Отметим, что в предыдущем раунде плей-офф ЦСКА одержал победу над Череповецкий «Северсталью». Противостояние также закончилось в седьмой игре. СКА в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4:2), а во втором раунде оказался сильнее нижегородского «Торпедо» (4:0). «Ак Барс» в первом раунде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2, а в полуфинале конференции выиграл серию у «Адмирала» (4:2). «Авангард» выиграл две серии с общим счетом 8:1. Омская команды выиграла у «Сибири» и «Металлурга».

Ранее бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев подвел итоги серии полуфинала Восточной конференции КХЛ, в которой казанцы встречались с «Адмиралом» и одержали победу в шести матчах.

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