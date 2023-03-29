Определились полуфиналисты плей-офф КХЛ

Сегодня, 29 марта, ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» в седьмом матче со счетом 5:0. Таким образом. московская команда вышла в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА . В финале Восточной конференции сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» .

Отметим, что в предыдущем раунде плей-офф ЦСКА одержал победу над Череповецкий «Северсталью». Противостояние также закончилось в седьмой игре. СКА в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4:2), а во втором раунде оказался сильнее нижегородского «Торпедо» (4:0). «Ак Барс» в первом раунде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2, а в полуфинале конференции выиграл серию у «Адмирала» (4:2). «Авангард» выиграл две серии с общим счетом 8:1. Омская команды выиграла у «Сибири» и «Металлурга».