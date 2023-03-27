В «Баффало» оценили решение Любушкина отказаться от участия в ЛГБТ-акции

«Как американец, как североамериканец я не думаю, что способен понять психологические решения, через принятие которых он проходит, и психологические нагрузки, которые он испытывает. Я не думаю, что справедливо судить о нём по принципу «глаз за глаз». Мы поддерживаем Буша (прозвище Ильи Любушкина. — Прим. «Чемпионата»), мы хотим убедиться, что ему комфортно, и мы уважаем его решения. Я думаю, что осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Мы поддерживаем его», — приводит слова Окпосо The Athletic.