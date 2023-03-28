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30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

30 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»
© GETTY IMAGES

Уже на восьмой минуте игры счёт голам открыл Пьер Энгвалль. Больше голов в первом периоде забито не было. На 27-й минуте ответил голом Эрик Хаула. А на 35-й забил за хозяев Кайл Палмьери.

На 56-й минуте Палмьери оформил дубль. А спустя ещё три минуты за хозяев отличился и Бо Хорват. Зак Паризе установил итоговый счёт на табло за секунду до сирены.

Ворота хозяев защищал российский голкипер. Илья Сорокин совершил 30 сейвов в этом матче.

«Айлендерс» одержал победу впервые за последние три матча.

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