«Рейнджерс» и «Торонто» официально вышли в плей-офф

Это произошло после того, как «Флорида Пантерз» проиграла в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:5), а «Баффало Сэйбрз» уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

Отметим, что «Мэйпл Лифс» квалифицировались в плей-офф седьмой раз подряд, однако команда с 2004 года не может выиграть хотя бы одну серию. Шесть раз «кленовые листья» выбывали в первом раунде, а в 2020-м — на стадии квалификации. Сейчас «Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 97 очков в 73 встречах.