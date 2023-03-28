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1 час назад

«Рейнджерс» и «Торонто» официально вышли в плей-офф

Чемпионат.comиещё 1

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» официально вышли в плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» и «Торонто» официально вышли в плей-офф
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это произошло после того, как «Флорида Пантерз» проиграла в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:5), а «Баффало Сэйбрз» уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

Отметим, что «Мэйпл Лифс» квалифицировались в плей-офф седьмой раз подряд, однако команда с 2004 года не может выиграть хотя бы одну серию. Шесть раз «кленовые листья» выбывали в первом раунде, а в 2020-м — на стадии квалификации. Сейчас «Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 97 очков в 73 встречах.

«Рейнджерс» попали в розыгрыш Кубка Стэнли во второй раз подряд. В прошлом сезоне «Нью-Йорк» дошёл до стадии финала Восточной конференции, однако проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сейчас подопечные Жерара Галлана занимают третье место в Столичном дивизионе, имея на своём счету 96 очков в 73 встречах.

Хоккей,Жерар Галлан,
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