"Миннесота" без Капризова разгромила "Сиэтл" в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сиэтл Кракенс».

Фото: nhl.com nhl.com

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи центр» в присутствии 19 291 зрителя и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейкоб Мидлтон, Райан Хартман и Мэттью Болди, оформивший хет-трик.

У проигравшей команды гол престижа на свой счет записал канадский форвард Джаден Шварц.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал матч из-за травмы.

После этой победы «Уайлд» набрали 95 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.