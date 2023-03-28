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20 минут назад

"Миннесота" без Капризова разгромила "Сиэтл" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 1

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сиэтл Кракенс».

"Миннесота" без Капризова разгромила "Сиэтл" в матче НХЛ
Фото: nhl.comnhl.com

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи центр» в присутствии 19 291 зрителя и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейкоб Мидлтон, Райан Хартман и Мэттью Болди, оформивший хет-трик.

У проигравшей команды гол престижа на свой счет записал канадский форвард Джаден Шварц.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал матч из-за травмы.

После этой победы «Уайлд» набрали 95 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Кракенс» с 88 баллами располагается на седьмой позиции Запада.

Хоккей,Райан Хартман,Кирилл Капризов,
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