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31 минуту назад

Нападающий "Колорадо" Ничушкин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

ТАССиещё 2

"Колорадо" со счетом 5:1 на выезде обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

Ничушкин продлил результативную серию до семи матчей
Фото:  AP Photo/ Ringo H.W. Chiu AP Photo/ Ringo H.W. Chiu

Заброшенными шайбами в составе "Колорадо" отметились Боуэн Байрэм (16-я минута), Натан Маккиннон (20), Джек Джонсон (23), Валерий Ничушкин (24) и Самюэль Жирар (45), у "Анахайма" отличился Дерек Грант (13).

Ничушкин отметился результативным действием в седьмом матче регулярного чемпионата подряд, всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 43 очка (16 шайб + 27 результативных передач).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 94 очка в 73 матчах. "Анахайм" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 56 очков в 74 встречах. В следующем матче "Колорадо" примет "Миннесоту" 30 марта, "Анахайм" на следующий день в гостях встретится с "Сиэтлом".

Хоккей,Дерек Грант,Натан Маккиннон,Джек Джонсон,Валерий Ничушкин,
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