Ничушкин продлил результативную серию до семи матчей

"Колорадо" со счетом 5:1 на выезде обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

Ничушкин отметился результативным действием в седьмом матче регулярного чемпионата подряд, всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 43 очка (16 шайб + 27 результативных передач).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 94 очка в 73 матчах. "Анахайм" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 56 очков в 74 встречах. В следующем матче "Колорадо" примет "Миннесоту" 30 марта, "Анахайм" на следующий день в гостях встретится с "Сиэтлом".