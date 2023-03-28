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1 час назад

Вратарь "Флориды" Бобровский продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Газета.Ru

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сделал 22 сейва в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз».

Бобровский продлил безвыигрышную серию до трех матчей
Фото: TwitterTwitter

Игра завершилась победой канадской команды со счетом 5:2. Российский вратарь пропустил четыре шайбы, еще одну сенаторы оформили в пустые ворота.

Как сообщает пресс-служба лиги, после этой встречи безвыигрышная серия Бобровского в текущем сезоне продлилась до трех матчей. В этих играх он пропустил 13 голов.

Всего в нынешнем сезоне Бобровский провел 50 матчей, в которых одержал победы в 24 из них. Коэффициент отраженных бросков составил 90,2 при надежности 3,07.

Хоккей,Сергей Бобровский,
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