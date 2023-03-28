Бобровский продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сделал 22 сейва в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз».

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Игра завершилась победой канадской команды со счетом 5:2. Российский вратарь пропустил четыре шайбы, еще одну сенаторы оформили в пустые ворота.

Как сообщает пресс-служба лиги, после этой встречи безвыигрышная серия Бобровского в текущем сезоне продлилась до трех матчей. В этих играх он пропустил 13 голов.